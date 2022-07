Ldc : Hausse de 12% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LDC annonce au titre de son premier trimestre 2022-23 (de mars 2022 à fin mai 2022) un chiffre d'affaires de 1,34 milliard d'euros, en hausse de 12,2% en comparaison annuelle (dont +10,4% à périmètre identique et taux de change constant).



'L'intégration des activités Ronsard en France et Capestone au Pays de Galles a permis de limiter le recul des volumes malgré l'impact de l'épidémie d'influenza aviaire sur le début de l'exercice', explique le groupe agroalimentaire spécialisé dans les volailles.



Au regard de ce début d'année, LDC confirme les tendances de l'exercice communiquées en mai dernier. Pour rappel, il vise à cinq ans sept milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un EBITDA de près de 560 millions d'euros, en hausse de 40% par rapport à 2021-22.



