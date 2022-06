Laurent-perrier : Surfant sur un marché du champagne qui repart, Laurent-Perrier double ses bénéfices

(BFM Bourse) - La plus grande maison familiale de champagne a réalisé un exercice 2021-2022 "exceptionnel", porté par l'intensité de la reprise des expéditions de champagne l'an passé. Son bénéfice net a doublé sur son exercice clos le 31 mars dernier grâce à une amélioration de sa marge opérationnelle, entre gestion des coûts et mix-prix favorable. Malgré un contexte géopolitique difficile Laurent-Perrier indique toutefois poursuivre avec "vigilance et confiance" l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025.

Une cuvée exceptionnelle pour Laurent-Perrier. Dans un contexte d’activité marqué par la vigueur et l’intensité de la reprise des expéditions de champagne en 2021, Laurent-Perrier précise que les résultats annuels publiés au titre de l’exercice 2021-2022, ont bénéficié d’un "contexte exceptionnel." La veille, Remy Cointreau avait déjoué ses propres prédictions en annonçant un bénéfice annuel en nette hausse et une marge opérationnelle courante à un sommet historique.

Sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, Laurent Perrier a su également tirer son épingle du jeu dans un marché global du champagne en nette progression. La maison champenoise indique une appréciation des volumes de 34% par rapport à l'exercice 2020-2021 et de 13% en comparaison avec l'année 2019-2020.

Dans ce contexte porteur, les ventes en volume de la maison familiale de champagne ont bondi de 28,6% par rapport à l'exercice 2020-2021 et de 26,6% par rapport à la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. "Cette performance, soutenue par la forte reprise du marché, s’est appuyée sur la force des marques et la qualité des champagnes haut de gamme du groupe qui ont enregistré des gains de parts de marché", commente le président du directoire, Stéphane Dalyac. Ainsi, Laurent Perrier revendique une nette progression de ses ventes de champagne à 292,8 millions d'euros à taux de change courants, "avec un effet prix/mix positif de +4,4%" à comparer avec l’exercice 2020-2021, et de +11,9% par rapport à 2019-2020.

Un résultat net multiplié par deux

Le bénéfice opérationnel flambe de 86,4% pour s'établir à 77 millions d'euros. "En plus de la bonne valorisation de ses ventes, le groupe Laurent-Perrier a su également adapter sa structure de coûts (dépenses marketing et frais de structure) contribuant ainsi à une nette amélioration de sa marge opérationnelle de 3,9 points pour s'élever à 26,3% à taux de change courants. Le résultat net part du groupe a été doublé sur l'année à 50,2 millions d’euros à taux de change courants et représente ainsi 16,4% du chiffre d’affaires consolidé du groupe.

La structure financière du groupe s'en trouve une nouvelle fois renforcée: à 500,7 millions d'euros de capitaux propres pour un endettement net de 225,1 millions, le "gearing" (ratio d'endettement net rapporté aux capitaux propres) s'améliore encore pour s'établir à 0,45 (contre 0,63 à fin mars 2021), à un plus bas historique pour Laurent-Perrier.

"Face aux incertitudes nées du conflit en Ukraine, des tensions inflationnistes et des politiques monétaires qui en résultent qui appellent toutes à beaucoup de prudence", Laurent-Perrier indique toutefois poursuivre "avec vigilance et confiance", l'exécution de son plan d'affaires 2021-2025. Le message est bien reçu par le marché, le titre progresse de près de 5% aux portes des 100 euros vers 10h30.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse