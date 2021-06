Laurent-perrier : La plus grande maison familiale de champagne a fait mieux que résister sur son exercice 2020-2021

(BFM Bourse) - Si les ventes du groupe Laurent-Perrier ont fléchi de 20% sur son exercice clos le 31 mars dernier, son bénéfice net s'est inscrit en hausse grâce à une amélioration de 5 points de sa marge opérationnelle, entre gestion des coûts et mix-prix favorable.

Si le terme est à la mode et parfois galvaudé, force est de constater que Laurent-Perrier a bien confirmé, dans un contexte adverse, la "résilience de son modèle fondé sur sa politique de valeur" comme l'affirme le président du directoire Stéphane Dalyac cité dans le communiqué. Alors que les restrictions sanitaires adoptées partout dans le monde, parmi lesquelles figuraient la fermeture des activités d’hôtellerie, de restauration et l'arrêt quasi-complet du trafic aérien mondial, ont fortement affecté les volumes de champagne vendus par le groupe (-25,4%, sous-performant un marché mondial en retrait de 16% en volume expédié sur la période), ce recul a été partiellement compensé -en chiffre d’affaires- "par un effet prix/mix de +5,8%, porté par la force de ses marques et la qualité de ses champagnes haut de gamme" souligne le groupe.

Cela se traduit par un repli de ses ventes de champagne limité à 20,1% à 184,7 millions d’euros, à taux de change courant. Le résultat opérationnel courant s'inscrit pour sa part en ligne avec celui de l'exercice précédent, à 41,3 millions d'euros.

"En plus de la bonne valorisation de ses ventes, le groupe Laurent-Perrier a su également adapter sa structure de coûts (dépenses marketing et frais de structure) contribuant ainsi à une très nette progression de +4,6 points, en données publiées, de son taux de marge opérationnelle, s’élevant à 22,4% à taux de change courants" se félicite la maison familiale. Le bénéfice net part du groupe grimpe ainsi de 6,5% à 25,2 millions d'euros.

La structure financière du groupe s'en trouve une nouvelle fois renforcée : à 451,9 millions d'euros de capitaux propres pour un endettement net de 286,9 millions, le "gearing" s'améliore encore pour s'établir à 0,63 (contre 0,65 à fin mars 2020), à un plus bas historique pour Laurent-Perrier.

Forte de cette publication, la maison créée par un homme (André Michel Pierlot) en 1812 mais développée par des femmes (successivement Mathilde-Émilie Perrier, veuve du chef de cave Eugène Laurent qui avait hérité de la petite affaire, seule à sa tête entre 1887 et 1925 et qui décida de réunir les deux noms, puis Marie-Louise de Nonancourt (née... Lanson), qui racheta Laurent-Perrier en 1939 après avoir fait renaître la maison Delamotte dont elle avait hérité, pour diriger le groupe jusqu'à la fin de la guerre) renoue en Bourse avec un sommet depuis début juin 2019. En hausse de 2,6% à 94,6 euros vers 10h50, le titre coté depuis 1999 sur le marché parisien porte son avance à plus de 25% depuis le 1er janvier.

À noter qu'au moment de son introduction en Bourse, le groupe exportait "seulement" 54% de ses bouteilles, contre 74% aujourd'hui. Il avait donc, à l'instar des autres maisons cotées (Lanson-BBC, Vranken-Pommery) poussé un ouf de soulagement en décembre dernier à l'annonce de l'accord sur le Brexit maintenant les conditions d'exportation vers son premier débouché à l'international inchangées.

Concernant ses perspectives pour l'exercice en cours, le groupe toujours contrôlé à 61% par la famille de Nonancourt indique s'attendre à "une baisse probable de son résultat opérationnel" avec la reprise de ses investissements de long-terme, notamment en support de ses marques (Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane).

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse