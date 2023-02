Lagardere : Résultat net ajusté pdg multiplié par 4 en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lagardère publie un chiffre d'affaires de 6929 ME au titre de l'exercice 2022, soit une hausse de 28,3% en données comparables par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat avant impôts ressort à +185 ME, contre -66 ME un an plus tôt.



Par conséquent, le résultat net ajusté part du groupe s'établit à +265 ME, contre +62 ME lors de l'exercice précédent, soit des bénéfices multipliés par 4,2.



Pour 2023, dans un environnement économique qu'il juge 'incertain', le groupe se veut confiant quant à sa capacité à maintenir un niveau élevé de résultats, grâce au dynamisme et à la réactivité de ses équipes, et à la présence géographique diversifiée de ses deux principales branches.



Ainsi, malgré les tensions sur les coûts, Lagardère Publishing devrait maintenir des performances similaires à celles de 2022.



Par ailleurs, dans un environnement normalisé, alors que le trafic aérien mondial poursuit sa reprise, Lagardère Travel Retail dispose d'un potentiel de croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité, incluant les initiatives LEAP, ajoute Lagardère.



