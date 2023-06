Lagardere : Feu vert conditionnel de Bruxelles à Vivendi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère, autorisation qui demeure subordonnée à la réalisation des deux engagements proposés par Vivendi.



Ce dernier devra céder 100% du capital d'Editis, pour laquelle il a conclu une promesse d'achat avec International Media Invest le 23 avril dernier, ainsi que le magazine Gala 'qui fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt'.



Confiant de pouvoir finaliser ces deux opérations d'ici la fin octobre, Vivendi souligne que le rapprochement avec Lagardère lui 'donnera une toute nouvelle dimension' avec 66.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 17 milliards d'euros.



