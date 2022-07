Lagardere : Création d'une entreprise commune avec ADP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP a retenu Lagardère Travel Retail comme co-actionnaire de la future entreprise commune Extime Duty Free Paris.



Le Groupe ADP a lancé une consultation publique sur ses activités Duty Free & Retail pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.



Extime Duty Free Paris opèrera près de 140 de points de vente de beauté, de gastronomie, de produits techniques et de mode. Elle sera détenue par le Groupe ADP à hauteur de 51 % et par Lagardère Travel Retail à hauteur de 49 %.



' Extime Duty Free Paris, expert du Travel Retail, fera rayonner à Paris la nouvelle marque d'hospitalité du Groupe ADP, Extime afin d'offrir une expérience unique et mémorable à nos passagers ', a indiqué Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA-Groupe ADP.



