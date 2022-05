Lagardere : Vivendi dévient majoritaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 mai 2022, le seuil de 50% du capital de la société Lagardère et détenir 78 228 398 actions Lagardère représentant 55,43% du capital et 45,85% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition par Vivendi de 14 535 159 actions Lagardère dans le cadre de l'offre publique achat visant les actions Lagardère qu'elle a initiée.



