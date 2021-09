Lagardere : L'action Lagardère décolle et s'aligne sur le prix de rachat des parts d'Amber par Vivendi

(BFM Bourse) - Le groupe Lagardère s'envole en Bourse de près de 20% pour atteindre le prix de rachat des parts du fonds Amber par Vivendi. Une fois l'opération bouclée, Vivendi devra lancer une OPA sur le reste des actions Lagardère, avec un prix qui sera au minimum celui payés pour les parts d'Amber.

L'action Lagardère s'envolait de plus de 20% jeudi à la Bourse de Paris, au lendemain d'une annonce du géant des médias Vivendi, qui a noué un accord pour racheter la participation de 18% du fonds Amber Capital dans le groupe Lagardère.

Vivendi, qui détient déjà 27% de Lagardère, se donne jusqu'au 15 décembre 2022 pour réaliser cette opération annoncée à un prix par action de 24,1 euros. Avec les parts d'Amber, Vivendi détiendrait 45% du capital et 36% des droits de vote du groupe de médias et d'édition, propriétaire notamment de Hachette, Europe 1 ou encore Paris Match. L'opération est toutefois soumise à l'accord préalable des autorités, principalement dans ce cas le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Commission européenne.

Cette opération obligera Vivendi à déposer une offre publique d'achat (OPA) sur le reste des titres en circulation. La législation impose en effet de lancer une OPA lorsqu'un actionnaire franchit le seuil de détention de 30% du capital ou des droits de vote dans une entreprise cotée sur le marché réglementé.

Or, "le prix proposé par l’initiateur doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par lui au cours des douze derniers mois", comme le rappelle l'AMF sur son site. L'Autorité des marchés financiers peut cependant "demander ou autoriser une modification du prix dans certains cas".

Logiquement, l'action Lagardère se fixe donc à un niveau très proche du prix auquel Amber va vendre ses parts à Vivendi. Vers 10h50, l'action affichait un gain de 20,37% à 23,46 euros.

(Avec AFP)

J.L. D. - ©2021 BFM Bourse