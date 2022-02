Lacroix sa : Champion de la signalisation sur la voirie, Lacroix dépasse les 500 millions d'euros de revenus

(BFM Bourse) - L'action du spécialiste mariligérien des équipements de signalisation et de gestion de la voirie bondit mercredi à l'annonce d'une solide croissance de son chiffre d'affaires l'an dernier, permettant de franchir un nouveau seuil historique. La rentabilité devrait s'inscrire dans le haut de la fourchette visée.

Objectif atteint en 2021 pour Lacroix, cette ETI nantaise cotée en Bourse historiquement présente dans les feux de circulation routière, et qui a su développer son activité à l'ensemble des équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures de la voirie intelligente : signalisation, gestion de trafic, communication véhiculaire dite V2X (ou Vehicle-to-Everything) éclairage public, mais aussi aux équipements dédiés au pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie. Conformément à l’objectif annoncé, Lacroix a légèrement dépassé en 2021 le seuil des 500 millions d'euros de chiffre d’affaires annuel pour la première fois en l'espace d'une année.

Précisément, le chiffre d'affaires a atteint 501,5 millions d'euros, en progression de 13,7% par rapport à la même période (du 1er janvier au 31 décembre) en 2020. Pour mémoire, compte tenu d'un changement de date d'exercice désormais aligné sur l'année civile, la durée du précédent exercice avait exceptionnellement été de 15 mois, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020.

Après un troisième trimestre en léger repli, l’ensemble des activités du groupe ont opéré un retour à la croissance sur le quatrième trimestre (+6,4% à 136,3 millions d'euros).

L'activité a été portée notamment par le pôle Electronics, en hausse de 16,8% sur un an à 321,5 millions d'euros, qui malgré les difficultés d’approvisionnement et le retrait du marché aéronautique par rapport à ses niveaux d'avant la pandémie a remporté "un nombre significatif de nouveaux clients et de nouveaux programmes qui viendront impacter positivement les exercices futurs", au profit notamment du nouveau site édifié à Beaupréau dans le Maine-et-Loire, et avant même la consolidation de l'américain Firstronic (environ 140 millions de dollars de revenus annuels) puisque la contribution n'intervient que depuis le 1er janvier.

Renforcement de sa position aux Etats-Unis

Le chiffre d’affaires du pôle City a progressé de 12% à 109,9 millions d'euros, portée en particulier par des vents structurellement favorables sur l’éclairage public intelligent (+20% versus son niveau 2019 d’avant crise) et les offres "intelligentes" comme le V2X (connexion de l’infrastructure routière avec les véhicules).

Favorisée par des marchés structurellement porteurs et malgré la crise du Covid et ses impacts sur l’activité à l’export, l’activité Environment (déclinée sur les segments Eau, Energie et Smart Grid) a cumulé un chiffre d’affaires de 70,1 millions d'euros, soit une croissance de 3,8%.

Avec une demande toujours forte sur l’ensemble de ses activités, et des tensions sur les approvisionnement moins vives en tendance sur la fin de l’année, ce qui favorise l'activité la plus importante en chiffre d’affaires, Electronics, la firme majoritairement contrôlée par la famille Bedouin s'attend à publier une marge d'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) courant dans le haut de la fourchette de 5,8% et 6,1% visée. Les chiffres définitifs seront dévoilés en même temps que les perspectives 2022, à l’occasion de la publication des résultats annuels le 23 mars.

"Outre le gain de nouveaux projets et clients en France comme à l’international, qui impacteront positivement l’exercice 2022, Lacroix continuera à plus long terme de bénéficier des effets positifs de l’exécution de son plan stratégique, en particulier du renforcement de sa position aux Etats-Unis avec l’intégration de Fristronic en année pleine", mentionne le communiqué de la société qui s'estime "parfaitement en ligne" avec ses objectifs stratégiques 2025.

En Bourse, le cours de Lacroix bondissait mercredi matin de 7,23% à 46 euros à la suite de cette publication, soit 11% désormais au-dessus du prix de l'augmentation de capital à 41,65 euros par action menée l'an dernier pour soutenir la politique de croissance externe.

