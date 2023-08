Klepierre : Relève son objectif sur l'année 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 734,4 ME au 1er semestre 2023. Le chiffre d'affaires des commerçants a enregistré une hausse de 8,0 % au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022 à périmètre constant.



En part totale et droits inclus, la valeur du portefeuille de centres commerciaux de Klépierre s'élève à 19 200 ME au 30 juin 2023, en baisse de 1,4 % à périmètre constant sur six mois.



Les revenus locatifs nets s'élèvent à 484,1 ME au premier semestre 2023, et ont connu une croissance historique de 7,3 % sur un an à périmètre constant.



Au premier semestre 2023, le cash-flow net courant a augmenté de 7,4 % par rapport au premier semestre 2022 pour s'établir à 1,21 E par action.



Klépierre relève son objectif pour l'ensemble de l'année et anticipe désormais un cash-flow net courant d'au moins 2,40 E par action en 2023, soit une hausse de 7 % par rapport au cash-flow net courant de 2,24 E en 2022.



Les principales hypothèses de cet objectif sont un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui de 2022, un taux d'occupation stable et des taux d'encaissement stables.



