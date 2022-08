Klepierre : RBC relève légèrement son objectif

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a réitéré vendredi son opinion 'surperformance' sur Klépierre, avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 23 à 24 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste explique avoir apporté de modestes changements à ses prévisions de résultats sur le spécialiste des centres commerciaux suite à la parution de ses résultats de premier semestre.



'La solide performance opérationnelle dont a fait part la société au deuxième trimestre renforce notre conviction selon laquelle il est peu probable que l'entreprise accuse une baisse significative de ses résultats, ce qui rend ses multiples de valorisation attractifs', explique-t-il dans l'étude.



RBC met notamment en évidence le rendement du dividende de 8,1% qui apparaît sur la base de ses estimations de résultats établies pour 2022, correspondant à un taux de distribution de 71%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KLEPIERRE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok