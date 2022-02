Klepierre : RBC réitère son avis 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a réitéré lundi son opinion 'surperformance' sur Klépierre, avec un objectif inchangé de 31 euros faisant apparaître un potentiel haussier théorique de l'ordre de 41%.



Dans une note de recherche, le broker déclare s'attendre à ce que les résultats annuels 2021 du groupe d'immobilier, qui seront publiés la semaine prochaine, permettent de tourner la page de la pandémie et de confirmer la récente surperformance dont a bénéficié le titre.



D'après RBC, la tendance grandissante en faveur de la distribution omnicanale devrait se traduire, pour ce qui concerne l'Europe continentale, par un repli bien moins important qu'au Royaume-Uni des taux d'occupation des centres commerciaux.



