Klepierre : Première notation de crédit chez Fitch

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce que Fitch lui a attribué pour la première fois une note à court terme 'F1' (note la plus élevée possible), la note de défaut émetteur à long terme 'BBB+' avec une perspective 'stable' et la note 'A-' pour sa dette senior non garantie.



'Grâce à des ratios financiers solides, cette première notation confirme le fait que Klépierre possède l'un des bilans les plus robustes du secteur immobilier', commente la foncière spécialisée dans les centres commerciaux.



