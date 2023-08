Klepierre : Oddo BHF relève légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Klépierre, avec un objectif de cours légèrement relevé de 26 à 26,5 euros.



L'analyste rapporte que Klépierre a publié hier soir 'de très bons résultats dans la continuité de ses pairs' avec une stabilisation de ses indicateurs opérationnels à des niveaux élevés mais également un CFNC / action à 1.21 E (+7.4% yoy) vs 1.20 Ee et des valeurs d'actifs particulièrement résilientes (-1.4% sur 6M).



Ainsi, le CA commerçants à progressé de 8% en 1er semestre, et la croissance organique des revenus locatifs nets à périmètre constant atteint 7,3%.



Par conséquent, Klépierre relève sa guidance 2023 et attend dorénavant un CFNC / action 2023 à ' au moins 2,40 E ' vs 2.35 E précédemment, soit une hausse 7% par rapport au CFNC / action 2022 ajusté de 2,24 E du fait d'une performance opérationnelle meilleure qu'attendue.



Oddo BHF met en avant 'une publication très solide de Klépierre qui confirme ici son statut d'acteur de référence parmi les foncières de commerce'.



