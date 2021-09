Klepierre : Nouveau modèle contractuel avec trois enseignes

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce le lancement d'un nouveau modèle contractuel sur-mesure, testé pour la première fois à travers des partenariats avec les enseignes 'NOUS épicerie anti-gaspi', 'LOBSTA' ou encore Von Dutch (via Advanced Retail).



Le groupe partage les investissements avec ces enseignes en une structure commune, leur offrant 'une opportunité unique de bénéficier du flux des centres commerciaux, d'une visibilité inédite et de la qualité des infrastructures et des services aux commerçants'.



D'autres partenariats sont en cours de discussion, en France et en Europe, avec des acteurs de segments très variés comme les loisirs, la jardinerie, l'animalerie, le bricolage et qui y voient une opportunité unique de développer leur activité.



