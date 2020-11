Klepierre : Mise à l'honneur par le classement du GRESB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Klepierre a été reconnue comme 'leader' du secteur mondial de la vente au détail (Global Retail Sector Leader) par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), premier benchmark en matière d'environnement, de politique sociale et de gouvernance (ESG) pour les investissements dans les secteurs de l'immobilier et des infrastructures.



Klepierre s'est aussi hissée à la première place des catégories Europe Listed Leader et Europe Retail Leader.



La société indique avoir aussi reçu la note maximale dans la catégorie ' certification des constructions ' et affiche également les scores les plus élevés dans les catégories : ' leadership ', ' politiques ', ' reporting ', ' gestion des risques ', ' évaluation des risques ', ' cibles ' et ' données '.





