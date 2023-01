Klepierre : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours fixé à 26,3 E.



L'analyste indique que le patrimoine de Klepierre (17,6MdsE) est investi essentiellement sur des grands centres commerciaux situés en Europe continentale (dont 37,5% en France).



Il estime que la très bonne tenue des CA des enseignes (au niveau de 2019), de l'occupation (95,6%) et de la réversion (+3% sur les 9M 2022) sont autant d'éléments qui militent en faveur de valeurs locatives de marché capables de suivre à peu près l'inflation.



' La foncière pourra en outre s'appuyer sur des actifs loués à des preneurs solides et situés en majorité dans des zones de chalandises à fort pouvoir d'achat. Le profil d'endettement de Klepierre est l'un des plus attractifs parmi les foncières sous couverture (maturité moyenne de 6,5 ans et LTV de 38,8%), tandis que le rendement moyen du portefeuille 5,2% le rend moins sensible à la hausse des taux d'intérêt ' indique le bureau d'analyses.



' La foncière devrait selon nous être en mesure d'afficher une progression régulière de son dividende à moyen terme (TCMA 22e-26e de +4,5%) tout en maintenant sa discipline financière ' rajoute Invest Securities.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

