Klepierre : Invest Securities réitère son conseil

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que Klépierre affiche en 2021 des fondamentaux qui restent solides malgré la crise.



' Sur six mois le taux d'occupation progresse de +60pb à 94,7% et sans dégradation apparente des loyers (réversion +0,9%). Les valeurs d'actifs ont baissé de -1,3% sur l'année à périmètre comparable mais ont progressé de 0,6% au S2 2021 confirmant une stabilisation relative des valorisations observée aussi chez les autres foncières de commerces ' indique Invest Securities.



' Dans un contexte d'assainissement du bilan via d'importantes cessions, Klépierre proposera un dividende de 1,70E au titre de 2021 correspondant à un rendement confortable de 6,5%. La fin des impacts Covid devrait permettre au RNR/action de s'approcher de 2,6E en 2024, un seuil mentionné comme celui d'un retour à la normale par la société ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme sa recommandation à l'achat sur le titre et son objectif de cours de 28,8E.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

