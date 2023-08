Klepierre : Invest Securities rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Klépierre avec un objectif de cours rehaussé de 25,1 à 26,2 euros, jugeant notamment que 'les perspectives de croissance sont limitées, mais le niveau du dividende est garanti à moyen terme'.



'Klépierre a publié des données opérationnelles de très bonne facture qui l'ont conduite à réviser très légèrement sa guidance de CFNC 2023 à 2,40 euros par action', souligne l'analyste au lendemain de la publication semestrielle de la foncière.



'Tout juste notons-nous des signes de maturité sur les centres français et d'Europe du Nord et une communication financière étrangement de moins en moins riche', poursuit-il, ajoutant que 'les baisses de valorisations, appelées à se poursuivre, sont faibles'.



