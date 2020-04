Klepierre : Invest Securities n'a pas révisé ses prévisions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que les CA des locataires de Klépierre (+2,5%) ont connu des évolutions très contrastées en janvier et février (légère baisse en France et en Italie et fortes croissances ailleurs).



' La croissance organique des loyers (+0,1%) est plus faible que celles publiées par Carmila (+2,2%) et Mercialys (+3,1%). Il n'est cependant pas sûr que ces deux foncières aient déjà, comme Klépierre, comptabilisé l'impact de la crise en mars sur leurs loyers variables et leurs revenus de specialty leasing ' indique Invest Securities.



' Nos prévisions et notre objectif de cours n'ont pas été révisés pour tenir compte de la crise sanitaire dans l'attente d'une meilleure visibilité '.



Invest Securities indique que le titre Klépierre est sous revue (contre Achat) et l'objectif de cours est également sous revue (contre 37 E).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KLEPIERRE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok