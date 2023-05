Klepierre : Invest Securities ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' sur Klépierre avec un objectif de cours ajusté de 25,5 à 25,1 euros, au lendemain de l'annonce de 'données opérationnelles encourageantes malgré les pressions sur la consommation discrétionnaire'.



'Malgré la baisse attendue du cash-flow (due à des reprises de provisions en 2022), l'hypothèse d'une stabilité du dividende en 2023 nous semble toujours crédible', réagit l'analyste en charge du groupe d'immobilier commercial.



Le bureau d'études adopte toutefois, comme pour les autres foncières de commerces, 'une approche plus prudente face au risque locatif lié aux défaillances d'enseignes mais aussi au regard du maintien de l'Euribor trois mois à un niveau particulièrement élevé'.



