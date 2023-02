Klepierre : Invest Securities abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son conseil d'achat sur Klépierre, avec un objectif de cours réduit de 26,3 à 25,5 euros, en raison de prévisions conservatrices.



L'analyste rapporte que les chiffres publiés par Klépierre confirment une forme de retour à la normale avec notamment un taux d'occupation élevé de 95,8% assorti d'une réversion nettement positive (+4,1%).



' La croissance du CFNC s'inscrit en hausse de +20,1% à 2,62E/action, dépassant nettement la guidance (2,45E/action) et nos attentes du fait de fortes reprises sur provisions'.



Néanmoins, le broker estime que cette publication de bonne facture en termes opérationnels a été ternie par une guidance de CFNC 2023 (2,35E) attendu en baisse de -10,4% du fait d'éléments non récurrents à la lisibilité relative (+5% hors ces éléments) qui ont pu induire en erreur le marché.



