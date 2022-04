Klepierre : Hausse de 4.7% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Klépierre publie un chiffre d'affaires de 359.5 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 4.7% par rapport au 1er trimestre 2021. L'activité est notamment portée par une hausse de 88.3% des revenus locatifs nets (217.8 ME) générés par les centres commerciaux, à périmètre constant.



' Dans le sillage du rebond observé au second semestre 2021, l'activité locative s'est normalisée avec 372 baux signés, soit plus du double du premier trimestre 2021 ', indique le leader européen des centres commerciaux.



Au premier trimestre 2022, Klépierre indique s'être concentré sur ses principaux projets engagés (Gran Reno, en Italie, et Grand Place, à Grenoble), projets qui représentent la majeure partie des 36 ME d'investissements réalisés sur la période.



Klépierre précise que sa position de liquidité s'élève à 2,5 MdsE et ' couvre l'ensemble des besoins de refinancement du Groupe pour les deux prochaines années '.



Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif 2022 soit ' un chiffre d'affaires des commerçants à un niveau au moins égal à celui atteint depuis la réouverture en juin 2021 ' et un cash-flow net courant par action compris entre 2,30 E et 2,35 E.





