Klepierre : Hausse de 24,8% des revenus locatifs en 2022

(CercleFinance.com) - Klépierre publie un chiffre d'affaires total de 1231 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 15% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, les revenus locatifs nets de Klépierre s'élèvent à 1023,6 ME en 2022, en hausse de 18,6% par rapport à 2021 et de +24,8% à périmètre constant.



En part totale et droits inclus, la valeur du portefeuille des centres commerciaux de Klépierre s'élevait à 19 832 millions d'euros au 31 décembre 2022, en baisse de 0,7 % à périmètre constant sur 12 mois.



Le cash-flow net courant 2022 est de 2,62 E par action (+ 20,1 % par rapport à 2021), supérieur de 13 % au milieu de fourchette de son objectif initial



L'ANR EPRA s'élève à 30,90 euros par action à fin décembre 2022, contre 31,20 euros par action à la fin de l'exercice précédent.



L'objectif de cash-flow net courant par action pour 2023 est de 2,35 E (en hausse de 5 % par rapport au cash-flow net courant ajusté de 2,24 E de 2022).



'Grâce à une baisse de 1,6 MdE de sa dette nette en deux ans, notre Groupe dispose d'un des bilans les plus robustes du secteur. Nous proposerons d'augmenter la distribution en numéraire à nos actionnaires à 1,75 E par action', a commenté Jean-Marc Jestin, président du Directoire de Klépierre.



