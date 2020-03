Klepierre : Fermetures dans plusieurs pays d'Europe

(CercleFinance.com) - Klépierre fait part de la fermeture, pour quelques semaines, de tous les commerces autres que de première nécessité dans plusieurs pays européens dont la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, ainsi que des mesures restrictives sur l'ouverture dans d'autres pays.



Le groupe foncier a d'ores et déjà lancé un plan d'économies drastique dans les dépenses de fonctionnement de ses centres, et s'applique à réduire ses investissements non-essentiels ainsi que ses frais généraux hors frais de personnel.



Malgré cet environnement incertain et la difficulté à estimer ses effets sur ses résultats annuels, Klépierre 'rappelle qu'il bénéficie d'un bilan solide et dispose de lignes de crédit bancaire confirmées suffisantes pour couvrir ses besoins de liquidité'.



