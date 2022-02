Klepierre : Klépierre entrevoit le retour à la normale dans ses centres commerciaux et relève son dividende

(BFM Bourse) - Le groupe qui opère une centaine de centres commerciaux à travers l'Europe indique que la fréquentation y a presque retrouvé, au second semestre, ses niveaux d'avant la pandémie. Il se montre par ailleurs confiant pour les années qui viennent, et relève sensiblement son dividende.

Après s'être serré la ceinture depuis deux ans, Klépierre entrevoit enfin des jours meilleurs. Le géant des centres commerciaux a en effet publié "une performance annuelle nettement supérieure aux attentes des investisseurs et aux objectifs qu'elle avait précédemment communiqués, à la fois pour la génération de trésorerie et pour le dividende" apprécie la société de gestion Clartan Associés, un de ses actionnaires.

Abaissé de 1,90 à 1,80 euro en mai dernier, l'objectif de cash-flow net ajusté par action de la foncière avait ensuite été relevé de 1,80 à 2 euros en octobre, à l'issue du troisième trimestre. Il ressort finalement à 2,18 euros par action, ou 2,10 euros retraité de l’impact des cessions réalisée en 2021 - à comparer à 2,05 euros en 2021 et 2,79 euros en 2019. Le consensus misait pour sa part sur 1,95 euros par action.

Et Klépierre prévoit que le montant du cash-flow par action continue à progresser pour s'élever cette année entre 2,30 à 2,35 euros. Ces indications n'incluent pas l'impact potentiel d'éventuelles cessions en 2022 et supposent qu'il n'y aura pas d'autres perturbations liées au Covid, soulignent les analystes d'UBS dans une note, qui tablent pour leur part sur 150 millions d'euros de cessions supplémentaires cette année.

"Tous nos indicateurs opérationnels avoisinent ou dépassent les niveaux d'avant pandémie, comme le montrent la reprise de l'activité locative, l'amélioration du taux d'occupation et le rebond du chiffre d'affaires des commerçants", commente le président du directoire de Klépierre, Jean-Marc Jestin, cité dans le communiqué.

"Si la fréquentation des centres commerciaux est encore en retrait de l'ordre de 20% par rapport à la période pré-pandémie, les ventes des commerçants en revanche se rétablissent, en dépit d'Omicron, atteignant 95% de leur niveau du deuxième semestre 2019. De surcroît, le taux d'occupation augmente de 94,2% à 94,7% sur cette période et les nouveaux baux sont signés dans de bonnes conditions de loyer" salue Clartan.

Klépierre envisage ainsi un retour complet à la situation d'avant-crise en 2023. "L'année 2022 est parfaitement au milieu de ce retour à la normale. On va montrer que non seulement on a passé la crise, mais que le retour à une activité normalisée va se faire facilement, pour moitié en 2022 et pour moitié en 2023", a expliqué Jean-Marc Jestin lors d'une conférence téléphonique.

À fin décembre, l'actif net réévalué (ANR) de la foncière commerciale (indicateur correspondant à la valeur de l’entreprise si tous ses biens étaient instantanément vendus et ses emprunts remboursés, utilisé pour calculer la décote avec laquelle se traitent les titres des entreprises du secteur) s'élève à 31,20 euros par action, en léger recul sur un an (31,40 euros à fin décembre 2020). Ce qui s'explique par le fait que la génération de cash-flow net courant a été plus que compensée par la diminution de la valeur du portefeuille à périmètre constant (0,84 euro par action), le versement du dividende (1 euro par action) et l'impact négatif lié aux effets de change (0,54 euro par action). Le consensus des analystes misait sur une baisse de cet ANR à 29,6 euros par action, "mais la valeur du portefeuille n'a baissé que de 1,3% sur 12 mois, et même augmenté de 0,6% au deuxième semestre" soulignent les analystes d'UBS.

Au 31 décembre, l’endettement net consolidé de Klépierre recule de plus d'un milliard d'euros sur un an, à 8 milliards, en raison de cessions réalisées pour près de 850 millions notamment. Klépierre prévoit par ailleurs de porter son dividende à 1,70 euro par action au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 70% par rapport à celui versé en 2021.

En Bourse, le titre bondit de 4,8% à 26,14 euros vers 16h50, soit un nouveau plus haut depuis mars 2020. Il avait déjà profité, depuis quelques jours, des résultats positifs et de l'optimisme affichés par son concurrent URW.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse