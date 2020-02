Klepierre : En recul sur des propos de broker

(CercleFinance.com) - Klépierre recule de 3,1% sur fonds de propos de Bank of America qui affiche une opinion 'sous-performance' et un objectif de cours de 27 euros, jugeant qu'il 'ne reflète pas l'impact adverse de probables déclins de loyers et de valeurs d'actifs en Europe continentale'.



'Klépierre se traite avec la prime la plus élevée par rapport à son creux de valeur d'actifs nette, non seulement par rapport à ses pairs, mais au sein de l'ensemble de notre univers de couverture', ajoute le broker dans sa note sur la foncière.



