Klepierre : Double relèvement d'opinion de Barclays

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi être directement passé d'un conseil 'sous-pondérer' à une recommandation 'surpondérer' sur le titre Klépierre, avec un objectif de cours porté de 22 à 24 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'immobilier, les analystes de Barclays soulignent que Klépierre est sorti de la crise du Covid avec des taux d'occupation proches de leurs niveaux d'avant la pandémie.



Surtout, font-ils remarquer, la foncière a réussi à renouveler 26% de sa surface commerciale grâce à l'arrivée de nouveaux occupants tout en maintenant le coût d'occupation à 13%.



S'ils reconnaissent que les taux d'occupation du groupe pourraient se montrer volatils cette année, du fait des hausses de coûts que doivent subir les distributeurs, les analystes expliquent s'attendre à une stabilisation globale de cet indicateur.



Alors que 50% des analystes couvrant la valeur affichent une recommandation négative sur Klépierre, Barclays considère que le marché sous-estime actuellement la relative résistance de la société à un éventuel ralentissement économique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.