Klepierre : Départ d'un membre du Directoire

(CercleFinance.com) - Le Directoire et le Conseil de Surveillance de Klépierre ont été informés de la décision de Beñat Ortega de démissionner de son mandat de membre du Directoire.



Beñat Ortega avait été nommé Directeur des Opérations du Groupe en novembre 2016 et membre du Directoire en novembre 2020.



Jean-Marc Jestin, président du Directoire de Klépierre, a indiqué ' : ' Je tiens à féliciter Beñat Ortega pour sa nomination et lui adresse mes voeux sincères de succès dans ses nouvelles fonctions '.



