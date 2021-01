Klepierre : Annulation de 5,09 millions d'actions

(CercleFinance.com) - Klépierre indique que son directoire a décidé, le 19 janvier, avec effet au même jour, de procéder à l'annulation de 5,09 millions d'actions rachetées entre le 15 février et le 18 juin 2019 dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.



Par conséquent, le capital social de la foncière d'immobilier commercial s'élève à présent à 412,8 millions d'euros, divisé en plus de 294,8 millions d'actions ayant chacune une valeur nominale de 1,40 euro et portant chacune un droit de vote théorique.



