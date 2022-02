Kering : Les ventes de Gucci explosent et permettent à Kering de remonter la pente en Bourse

(BFM Bourse) - Après avoir déçu au 3e trimestre, les ventes de Gucci, la marque phare du géant du luxe français, ont nettement ré-accéléré entre octobre et décembre, surpassant largement les attentes des analystes. Les ventes et les bénéfices atteignent des records, tandis que la marge opérationnelle revient proche de son pic de 2019.

Véritable moteur de la croissance du groupe depuis des années, Gucci corrige son (rare) faux pas du 3e trimestre - au cours duquel ses ventes avaient progressé de 3,8% quand les analystes misaient sur une progression de l'ordre de 8%. Et avec la manière, puisque la griffe de luxe italienne affiche un bond de 31,6% de ses ventes (sur un an et à données comparables), à 3,07 milliards d'euros sur les trois derniers mois de l'année. Ce qui représente également une hausse de 18% par rapport au 4e trimestre 2019. Et cette fois, le consensus tablait sur une croissance des ventes de Gucci bien plus modeste, d'environ 17% sur un an.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Tiré par sa marque italienne, le chiffre d'affaires de Kering a atteint 5,41 milliards d'euros sur les trois derniers mois (+31,9% en données comparables). Sur la même période, les ventes de la deuxième maison du groupe, Yves Saint Laurent, ont bondi de 47% à 822 millions d'euros. Celles de Bottega Veneta enregistrent en revanche une progression moins spectaculaire (+13,4% à 421 millions), tandis que les "autres maisons" du groupe, qui regroupent Balenciaga, Alexander McQueen ou encore le joailler Boucheron, voient leurs revenus décoller de 34% à 945 millions.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes et le bénéfice opérationnel courant ressortent à des niveaux records, respectivement à 17,64 milliards d'euros (+35,2% à données comparables) et 5,02 milliards (+60%). Ce qui traduit une marge opérationnelle de 28,4%, en hausse de 4,5 points sur un an et proche de son record de 2019 (à 30,1%). Le bénéfice net part du groupe atteint également un niveau inédit, à 3,17 milliards (+47,7%).

Encore loin de son pic boursier

"Kering a réalisé d’excellentes performances en 2021" se réjouit le PDG (et propriétaire) du groupe François Henri-Pinault. "En conjuguant authenticité et audace créative, toutes nos maisons ont renoué avec une forte croissance des ventes, bien au-delà de celles de 2019, tout en renforçant l'exclusivité de leur distribution et leur capital de marque" souligne le dirigeant, qui se veut optimiste pour l'avenir: "Nos maisons sont plus fortes que jamais et nous sommes confiants dans la poursuite de cette dynamique en 2022 et au-delà".

Si Kering ne fournit pas encore, comme à son habitude, des perspectives chiffrées pour l'exercice en cours, le groupe se dit "parfaitement positionné pour bénéficier pleinement de la reprise" du secteur du luxe. "Tant la force de son modèle opérationnel et organisationnel que sa solidité financière confortent la confiance de Kering dans son potentiel de croissance à moyen et long termes" est-il ajouté dans le communiqué publié ce jeudi matin.

En Bourse, cette publication meilleure que prévu engendre un probant rebond du titre Kering, qui domine largement le palmarès de l'indice phare du marché parisien avec un gain de 6,7% à 675 euros peu avant 10h30. Il reste néanmoins relativement éloigné de son sommet historique atteint le 13 août dernier, à près de 800 euros. Depuis, le titre n'a pas été épargné, subissant tour à tour l'annonce d'un plan de "prospérité commune" (comprendre moins de place laissée aux plus riches) par Xi Jinping le 19 août (-9,4% en une séance pour Kering), des résultats trimestriels en-deçà des attentes en octobre puis la rotation sectorielle au détriment des valeurs de croissance dans un contexte d'inflation galopante.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse