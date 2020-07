Kering : La bonne résistance des marges de Kering saluée par les investisseurs

(BFM Bourse) - Vingt-quatre heures après son grand rival LVMH, Kering a livré au marché les résultats de son premier semestre. Avec une réaction tout autre puisque le titre grimpe de plus de 5% mercredi matin, alors que la publication de LVMH avait été sanctionnée par un repli de 4%. Grâce à un ajustement des coûts, Kering a mieux protégé sa marge opérationnelle.

Publiés lundi soir, les résultats du leader mondial du luxe LVMH s'étaient soldés le lendemain par un recul de 4% en Bourse. Pour l'ex-PPR, qui a publié mardi soir, le verdict n'a rien à voir puisque le titre Kering prend 5,17% à 508,20 euros vers 09h45.

À première vue pourtant, dans une période "la plus complexe à laquelle nous ayons été confrontée" en raison des répercussions du coronavirus, le chiffre d'affaires de Kering a chuté encore plus fortement. Après un repli de 15,4% (-16,4% en données comparables) au premier trimestre, les ventes ont chuté de 43,5% (-43,7% en comparable) au deuxième. Chez LVMH, la baisse était de 15% au premier et de "seulement" 38% au deuxième. À l'échelle du semestre, le chiffre d'affaires de Kering enregistre ainsi un recul de 29,6% (-30,9% en comparable) à 5,378 milliard d'euros.

En regard de la profitabilité toutefois, c'est bien le challenger qui tient le haut du pavé. Chez Kering en effet, le résultat opérationnel courant du semestre a atteint 952,4 millions d’euros, à -57,7% par rapport au premier semestre de l’année précédente, quand celui de LVMH a chuté de 68%. Le taux de marge opérationnelle courant de Kering s'établit ainsi à 17,7%, rentabilité qui reste élevée dans le contexte actuel de décroissance face au taux de 9,8% pour son concurrent. Selon Kering, cela témoigne de rapidité de réaction du groupe et de sa capacité à maîtriser ses coûts. En outre, la direction promet que les initiatives mises en œuvre continueront à porter leurs fruits au-delà du premier semestre.

Le bénéfice net semestriel à 272,6 millions d'euros a lui aussi mieux résisté (-53% contre -84% pour LVMH).

Faute de visibilité sur l’évolution du marché mondial du luxe dans les prochains mois, Kering reconnaît ne pas pouvoir établir de prévision suffisamment fiable au second semestre. Quoi qu'il en soit, il est douteux que la perte de chiffre d’affaires constatée au premier semestre puisse être totalement compensée, de sorte que 2020 devrait, sans grande surprise, être un exercice en déclin, une première depuis 2009 (où le chiffre d'affaires avait reculé de 4% par rapport à 2008).

Dans ce contexte, Kering assure avoir mis en œuvre toutes les mesures utiles pour adapter sa base de coûts et contenir le besoin en fonds de roulement, sans renoncer aux dépenses et investissements visant à protéger les positions de marché de ses maisons et préserver leur potentiel de croissance et de rebond à court et moyen terme.

Au-delà, positionné sur des marchés structurellement porteurs, Kering estime disposer "de fondamentaux très solides,d’un portefeuille équilibré de marques complémentaires et à fort potentiel, et de priorités très clairement établies". Il poursuit la mise en œuvre de sa stratégie, qui se traduit par l’attention portée à la croissance du chiffre d’affaires à magasins comparables, avec une expansion du réseau de magasins ciblée et sélective, permettant de faire grandir durablement ses maisons, de renforcer l’exclusivité de leur distribution et d’asseoir leur trajectoire de profitabilité. "Cette stratégie à long terme s’inscrit dans un environnement conjoncturel qui peut être marqué par de nombreuses incertitudes, voire par un contexte macro-économique dégradé, sans pour autant remettre en cause les moteurs de croissance structurels de l’industrie du Luxe et du groupe", développe Kering.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

