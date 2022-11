Kering : UBS réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 575 E après l'annonce du départ du directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele.



' Kering a confirmé les précédentes spéculations de la presse selon lesquelles Alessandro Michele, le directeur créatif de Gucci depuis 2015, partait. Nous pensons qu'il s'agit d'un catalyseur important pour le titre en raison du changement de directeur créatif ' indique UBS.



Le studio de création de Gucci continuera à assurer la responsabilité créative de la maison jusqu'à ce qu'une nouvelle organisation soit annoncée.



