Kering : UBS réitère son conseil neutre

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 540 E après la nomination chez Gucci.



' Ce week-end, Kering a annoncé la nomination de Sabato De Sarno au poste de directeur de la création de sa plus grande marque, Gucci (~75% de l'EBIT du groupe). En novembre 2022, la société s'est séparée de manière inattendue de son designer en chef de longue date, Alessandro Michele ' rappel UBS.



' Dans ses nouvelles fonctions, Sabato De Sarno dirigera le studio de création de la maison, et aura ainsi la responsabilité d'en définir et d'en exprimer la vision créative. Il présentera sa première collection lors de la Fashion Week Femme de Milan en septembre 2023 ' a indiqué le groupe.



