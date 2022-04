Kering : UBS confirme son objectif après les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2022, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 803 E.



' Au premier trimestre, la croissance organique du groupe de +21% a été supérieure au consensus de +17% (UBSe +24%) avec des ventes totales de 4 956 millions d'euros (+6% par rapport aux prévisions de 4 694 millions d'euros et en ligne avec l'UBSe de 4 953 millions d'euros) ' souligne le bureau d'analyses.



' Un des points les plus marquants de ces résultats, est la croissance organique de +13% de Gucci au 1er trimestre 2022 ' rajoute UBS.



Le chiffre d'affaires de Gucci atteint en effet 2 591 millions d'euros, en croissance de +20% en données publiées et de +13% en comparable. Celui du Groupe est en croissance de +27% à 4 955,9 ME en données publiées et à +21% en comparable par rapport au premier trimestre 2021.



