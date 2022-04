Kering : Stifel reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering tout en ramenant son objectif de cours de 840 à 795 euros, du fait d'une hypothèse de coût moyen pondéré du capital (WACC) plus élevé et de la dévalorisation récente de son ensemble de pairs.



Avant le point d'activité du 21 avril, le broker indique prévoir pour le premier trimestre une croissance des ventes au détail en comparable de 18% pour Gucci et une croissance comparable de 17% au niveau du groupe.



Stifel ne modifie guère ses projections pour Kering, du fait de sa faible exposition à la Russie et des difficultés à évaluer le futur impact sur la demande globale de luxe de la guerre en Ukraine, du durcissement monétaire américain et des restrictions sanitaires en Chine.



