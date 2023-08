Kering : Stifel reste à achat, abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Kering, Stifel abaisse son objectif de cours à 625 euros, à la suite d'une réduction de ses projections d'EBIT 2023-24 de 3% pour le groupe de luxe.



Le broker justifie cette réduction par une moindre croissance pour Gucci et YSL, des hypothèses de marge plus faibles pour Gucci et les autres marques, ainsi que par des effets de change négatifs.



Il voit toutefois du potentiel de revalorisation du titre 'si le marché commence à anticiper une dynamique de ventes en amélioration pour Gucci en 2024, après les changements significatifs à la direction et la nouvelle vision créative devant être dévoilée en septembre'.



