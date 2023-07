Kering : Société Générale relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SG a relevé mercredi sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'ici, avec un objectif de cours rehaussé de 460 à 650 euros qui reflète un potentiel de hausse de presque 32% par rapport au cours de clôture de mardi.



Dans leur note, les analystes soulignent que la valeur se traitait, hier soir, sur la base d'une décote de PER de l'ordre de 45% en comparaison du reste des titres qu'ils suivent.



Le bureau d'études évoque aussi une décote 'sans précédent' vis-à-vis de l'indice MSCI sectoriel, qu'il attribue aux inquiétudes du marché concernant le redressement de la marque Gucci et l'évolution de l'équipe de direction.



Sur ce dernier point, les nominations de Francesca Bellettini, la PDG d'Yves Saint Laurent, en tant que directrice générale adjointe de Kering en charge du développement des maisons et du directeur financier Jean-Marc Duplaix au poste de DG adjoint en charge des opérations et des finances, devraient permettre de rassurer les investisseurs, estime SG.



