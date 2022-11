Kering : RBC toujours positif après la rumeur Gucci

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a renouvelé mercredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 650 euros sur Kering suite à l'apparition dans les médias de rumeurs évoquant le prochain départ d'Alessandro Michele, l'actuel directeur de la création chez Gucci.



'Après sept années en charge de la création de Gucci, il pourrait être le bon moment d'opérer un changement, sachant que le consensus au sein des investisseurs institutionnels semble plaider pour l'adoption d'une nouvelle approche afin de relancer la marque', indique RBC dans sa note.



'Globalement, l'idée d'un changement à la tête de la création de Gucci devrait être perçue favorablement par le marché, et donc au niveau du cours de Bourse de Kering', poursuit l'analyste.



D'après RBC, Kering pourrait faire le choix - afin de le remplacer - de nommer un directeur créatif issue d'une autre de ses marques, comme Matthieu Blazy chez Bottega Veneta ou Anthony Vaccarello chez Saint Laurent.



Pour l'intermédiaire, il s'agit de nommer un créateur qui saura puiser dans les archives de la marque afin de refaire vivre son héritage et son style intemporel en s'appuyant sur la richesse de son histoire.



Avec un repli de l'ordre de 1%, Kering accusait mercredi l'une des plus mauvaises performances d'un indice CAC 40 navigant autour de son point d'équilibre.



