Kering : RBC reste à 'surperformance', objectif 810 euros

(CercleFinance.com) - RBC a maintenu mardi son opinion 'surperformance' sur Kering, assortie d'un objectif de cours de 810 euros, estimant que le redressement de la marque Gucci constituait une opportunité à saisir.



Dans une note diffusée dans la matinée, le courtier considère que la marque italienne est loin de tourner à plein régime, notamment en ce qui concerne les unités de gestion des stocks (SKU) dans la maroquinerie pour femmes.



RBC déclare néanmoins s'attendre à ce que ses performances s'améliorent au fur et à mesure de l'exercice 2022, tandis que le reste du portefeuille d'activités devrait rester solide et continuer à dépasser les attentes.



Selon le broker canadien, la situation du bilan du groupe français, tout comme son flux de trésorerie, autorise de nouvelles acquisitions, alors que sa valorisation boursière reste séduisante.



Avec un PER de 15x à horizon 2023, Kering demeure sa valeur préférée au sein du secteur du luxe, non seulement pour des questions liées à sa valorisation mais aussi en perspective du redressement à venir.



