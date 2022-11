Kering : RBC maintient son opinion 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a renouvelé mercredi son opinion 'surperformance' sur le titre Kering, avec un objectif de cours inchangé de 650 euros, insistant sur le potentiel commercial de l'enseigne Gucci en Amérique du Nord.



D'après le courtier canadien, le développement de la marque de l'autre côté de l'Atlantique, par le biais de l'ouverture de nouveaux magasins, constitue un levier essentiel en ce qui concerne ses perspectives de croissance.



RBC dit ainsi avoir identifié 34 emplacements possibles aux Etats-Unis où aucune enseigne de luxe n'est pour l'instant implantée, mais qui pourraient constituer une bonne opportunité pour s'étendre dans le pays.



D'après le broker, Gucci pourrait ainsi atteindre son objectif à moyen terme d'un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'euros à un horizon de six ou sept ans, c'est-à-dire dès 2027 ou 2028.



RBC dit également percevoir un potentiel supplémentaire de croissance lié au changement de direction artistique et de montée en gamme, mais souligne que ces éléments pourraient prendre plus de temps avant de se concrétiser.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

