Kering : Progression de 14% du résultat net en 2022

(CercleFinance.com) - Kering publie un résultat net part du groupe en progression de 14% à 3,6 milliards d'euros au titre de 2022, et une croissance de 11% de son résultat opérationnel courant, à 5,6 milliards, soit une marge de 27,5%.



Le chiffre d'affaires du groupe de luxe, détenteur notamment des marques Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta, dépasse les 20 milliards d'euros pour atteindre plus de 20,3 milliards, en hausse de 15% en données publiées et de 9% en comparable.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 27 avril, au titre de cet exercice, un dividende en numéraire de 14 euros par action, soit un solde de 9,50 euros qui serait mis en paiement le 4 mai, compte tenu de l'acompte versé en janvier.



En dépit d'incertitudes économiques et géopolitiques à court terme, Kering vise à 's'inscrire dans une trajectoire de croissance profitable, avec en conséquence une génération de cash-flow élevée et une forte rentabilité de ses capitaux employés'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KERING en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok