Kering : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Kering, mais remonte son objectif de cours de 522 à 568 euros pour refléter en premier lieu, au-delà de l'effet d'un nombre réduit d'actions, un béta ramené de 1,35 à 1,28 dans sa valorisation par DCF.



L'analyste reconnait les éléments rassurants apportés par le management, même s'il n'est 'pas convaincu à ce stade que Gucci soit en mesure de rattraper rapidement le retard pris en matière de rayonnement de la marque et de dynamique commerciale'.



Oddo reste donc prudent sur la perspective moyen terme chez Gucci (croissance normative moyen terme à +6/6,5% par an ; soit +6,5/7% par an pour l'ensemble du groupe, marge normative prise à 37% soit une marge groupe à 29-29,5%).



