Kering : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours relevé de 568 à 580 euros .



Selon l'analyste, les tendances de début d'année laissent paraître des évolutions contrastées, variant en fonction des zones géographiques, des marques et des canaux de distribution.



Oddo annonce ajuster très légèrement ses prévisions sur le 1er trimestre, avec une croissance y/y tcc à -2% sur Gucci (contre -4% préc.) et à +6% chez Saint Laurent (contre +4% préc.). Il réduit par ailleurs ses anticipations sur Bottega Veneta de +4% à +1% et sur Autres Maisons de -5% à -7%, 'd'où au final une croissance groupe à -1% contre -2% préc.', indique le broker.



Oddo indique par ailleurs que la prise en compte de changes plus défavorables sur 2023 conduit à une baisse de -1% de ses estimations de CA 2023/2024/2025.



'Au final, nos nouvelles estimations EBIT marquent un recul de -1%/-2% par rapport aux précédentes', indique le bureau d'analyses qui précise que le le titre se traite avec une décote toujours légèrement supérieure à 30% à ce stade par rapport à la référence secteur LVMH.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.