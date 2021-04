Kering : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo indique que le chiffre d'affaires du 1er trimestre est +8% au-dessus de ses attentes, en croissance de 5.5% par rapport au 1er trimestre 2019 à 3 890 ME (+25.8% y/y en organique).



' Gucci à 2 168 ME (+24.6% y/y org.) fait un petit mieux que prévu (nous attendions une croissance org y/y à 20% à 2 093 ME) mais l'écart favorable est nettement plus visible sur les autres divisions de Kering Luxe ' indique l'analyste.



' La performance la plus impressionnante vient en fait de la division Autres où le dynamisme de Balenciaga et Alexander McQueen joint à la très bonne tenue de la joaillerie (Boucheron/Pomellato/Qeelin) se traduisent par une croissance y/y de 33.1% ' rajoute Oddo.



L'analyste souligne que sans surprise les tendances par géographie sur ces ventes retail montrent une croissance annuelle très forte en Asie (+83% après -30% au T1 2020) et en Amérique du Nord (+46% après -7% au T1 2020).



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 619 E (contre 563 E).



