Kering : Oddo réitère son conseil après le CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que l'objectif du CMD de Kering qui s'est tenu les 8 et 9 juin à Paris était en premier lieu de présenter les positions, la démarche et les ambitions moyen terme de Gucci, Saint Laurent et Kering Eyewear.



Le CFO du groupe a indiqué brièvement que la prévision pour le 2ème trimestre restait difficile à ce stade car dépendante du rythme de reprise en Chine sur Juin.



Oddo maintient inchangé à ce stade ses prévisions de résultats, sa recommandation (Neutre) et son objectif de 675 E.



' Les objectifs moyen terme communiqués pour la marque (CA 15 MdE contre c.10 MdE sur 2021, marge supérieure à 41% soit au-dessus du précédent point haut de précisément 41% observé en 2019 et se comparant à une marge 2021 à 38.2%) ne nous paraissent pas très surprenants ' indique le bureau d'analyses.



' Le CA indiqué représente à horizon 5 ans une croissance annuelle moyenne à +8%/+9% (nous avons +7%/+8% dans nos prévisions 2022-2024) '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.