Kering : Oddo réitère son conseil après le CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Le CA du 3ème trimestre ressort à 4 187.8 ME en croissance organique de 12% soit +10% en croissance à 2 ans (+11% pour les seules ventes retail). Il bat les estimations du consensus de près de 3% souligne Oddo.



' Les ventes de Gucci sortent près de 5% sous le consensus et montrent une croissance en retail à 2 ans de seulement +1.6% (nous attendions près de +9%, on était à +10.7% au T2). Saint Laurent et le pôle Autres montrent une accélération séquentielle assez remarquable de l'expansion (Saint Laurent : croissance de +28% soit +32% à 2 ans au T3 après +13% au T2 ' rajoute l'analyste.



' Nous remontons de +2% nos prévisions annuelles de CA mais les prévisions de résultat, elles, ne bougent quasiment pas. Nous anticipons un redressement de la croissance chez Gucci au T4 (ventes retail +10% à 2 ans, ventes totales à +13.5%) '.



Oddo confirme son objectif de cours à 660 E sur la base de prévisions de résultats ajustées marginalement, avec une recommandation Neutre maintenue.



