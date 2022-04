Kering : Oddo réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur Kering et réduit son objectif de cours de 731 à 675 euros, expliquant qu'un 'coût du capital plus élevé n'a pu être totalement compensé par la révision (modérée) de ses estimations bénéficiaires'.



'Si la performance contrastée des ventes interpelle, il faut noter en parallèle que le titre a sous-performé visiblement le secteur depuis le début de l'année et que sa décote en matière de multiples par rapport à LVMH avoisine désormais les 30%', juge-t-il.



Le bureau d'études pense néanmoins que la perspective structurelle sur Gucci reste incertaine au vu d'un écart de performance toujours important avec les autres méga marques avec une conjoncture à court terme 'qui ne s'annonce pas de tout repos'.



