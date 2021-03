Kering : Oddo confirme son opinion sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réalise une analyse ce matin suite aux articles de presse récents évoquent la proposition qu'aurait fait Kering à Richemont début 2021 d'une offre cash et papier, proposition qui ne semble pas avoir eu de suite.



L'analyste souligne que le président de Richemont a réitéré publiquement lors des dernières rencontres avec la communauté financière que le groupe restait ouvert aux coopérations mais n'était définitivement pas à vendre.



' Les deux groupes ne nous semblaient pas souffrir d'un déficit de taille à ce stade et semblent avoir les moyens de développer chacun leurs franchises clés ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses souligne également qu'une offre de Kering devrait forcément comprendre une part largement prépondérante en papier se traduisant de facto par une augmentation substantielle du nombre d'actions Kering en circulation.



' Ces éléments indiquent qu'à supposer que Richemont soit ouvert à une telle combinaison - et cela ne paraît pas vraisemblablement le cas à ce stade - la possibilité d'un accord repose sur le fait que les deux parties puissent s'entendre sur un niveau de valorisation relatif Richemont / Kering. Cet accord nous semble très difficile à trouver aujourd'hui au vu des évolutions respectives des deux titres sur l'historique récent. Il serait clairement trop tôt aujourd'hui pour négocier un tel rapprochement ' indique Oddo.



' Nous restons dans l'expectative sur Kering (Neutre, objectif de cours de 563 E) car nous pensons que Gucci va rester en phase de transition sur les prochains trimestres et hésitons à tabler dès aujourd'hui sur un retour à des croissances en ligne avec celle des ténors '.



' Concernant Richemont, le re rating récent repose selon nous sur l'anticipation d'un changement durable de statut du pôle Joaillerie (croissance structurelle aussi élevée que celle des ténors du soft luxury) et sur une amélioration visible de la situation de YNAP et des autres activités (opinion Sous-performance, objectif de cours de 68 CHF).



