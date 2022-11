Kering : Oddo confirme son conseil 'neutre' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours inchangé de 522 euros.



Le bureau d'analyses réagit après que Kering a annoncé hier le départ à effet immédiat du directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele.



Le broker estime qu'une période de transition s'ouvre avec deux interrogations majeures : comment concilier un style impactant avec un accent plus fort sur les créations historiques ? La sous performance récente des ventes est-elle due seulement à une perte d'impact en matière de style ?



Oddo souligne la sous-performance chronique de la marque en Asie et notamment en Chine et une image d'ensemble encore à renforcer dans le haut de gamme.



'Au vu de la méforme confirmée des ventes de Gucci, qui représente près des 2/3 des profits opérationnels du groupe, le titre a vu sa décote se maintenir à 30%-35% par rapport à la référence LVMH sur la période récente. Une telle décote suggère un risque de déception limité à ce stade', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.